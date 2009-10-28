Продан: «Укринтерэнерго» удастся избежать штрафа

Министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН прогнозирует, что госпредприятию «Укринтерэнерго» удастся избежать штрафных санкций за невыполнение своих экспортных контрактов в связи с планируемым с 1 января 2010 года выставлением на аукционы по экспорту электроэнергии всей свободной мощности «Бурштынского энергоострова» (500-550 МВт).

Такое мнение министр высказал УНИАН.

«Если использовать механизм официального предупреждения (контрагентов «Укринтерэнерго» – УНИАН), то, я думаю, штрафных санкций можно избежать.

Нужно подключить юристов, взять закон», – сказал Ю.ПРОДАН.

В то же время он отметил, что урегулирование вопроса штрафных санкций является предметом договоренности хозяйствующих субъектов.

«Вообще это является предметом договоренности двух субъектов, но сегодня есть законодательная норма относительно (обязательного – УНИАН) проведения аукционов. Ничто не мешает этим субъектам пойти на аукцион», – отметил министр.

Как сообщал УНИАН, согласно утвержденному НКРЭ Порядку проведения аукционов по доступу к трансграничным мощностям для экспорта электроэнергии, до 31 декабря этого года системный оператор НЭК «Укрэнерго» планирует выставлять на аукционах доступ к сечению, обеспеченному свободной мощностью «Бурштынского острова» 100 МВт.

С 1 января 2010 года, исходя из Порядка, на аукционах предполагается выставлять доступ к сечению, обеспеченный всей свободной мощностью «острова», за исключением той, которая используется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение ратифицированных Верховной Радой межгосударственных договоров или решений Кабинета Министров Украины.

Справка УНИАН. Мощность «Бурштынского энергоострова», работающего в синхронном режиме с UCTE, составляет 500-550 МВт. В настоящее время ГПВД «Укринтерэнерго», которое является единственным оператором экспортных поставок, имеет действующие контракты по экспорту электроэнергии с Ukrenergy Trade ZRt (Венгрия), Korlea Invest a.s. (Словакия), Energy Capital ZRt (Венгрия). Данными контрактами суммарно законтрактована мощность «острова» в объеме 400 МВт, в том числе по контракту с Ukrenergy Trade ZRt – 250 МВт, Korlea Invest a.s. – 45 МВт, Energy Capital ZRt – 105 MВт.