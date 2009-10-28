Законопроект о рынке природного газа прогрессивный

Эксперты считают прогрессивным законопроект «Об основах функционирования рынка природного газа».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказывалось в ходе «Делового форума газовых трейдеров Украины» сегодня в Киеве.

Так, по словам президента Ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Романа СТОРОЖЕВА, принятие данного законопроекта «должно привести к более свободному рынку». «Законопроект довольно прогрессивный, его принятие обеспечит нас более современным, более европейским законодательством», - сказал он.

По словам эксперта, в данном законопроекте впервые определено понятие «рынок природного газа» и выписаны условия разделения видов бизнеса в газовой сфере, что в определенной мере отвечает европейским нормам и рекомендациям.

В свою очередь, председатель Национальной правовой палаты, народный депутат 4-го созыва Владимир ГОШОВСКИЙ отметил, что для принятия данного законопроекта необходимо внести изменения и дополнения в значительное количество как законов, так и подзаконных нормативно-правовых актов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины на своем заседании 14 октября 2009 года одобрил законопроект «Об основах функционирования рынка природного газа».

В частности, Кабинет Министров выступает за полную ликвидацию монопольного положения на рынке природного газа, внедрение полноценного и конкурентного внутреннего рынка и недискриминационный доступ к отечественной газотранспортной сети.

В целом документ определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка природного газа в Украине.

Реализация закона, уверены в правительстве, обеспечит рациональное потребление природного газа и внедрение энергосберегающих технологий, а также формирование экономически обоснованных тарифов на услуги субъектов рынка природного газа.

Это, в свою очередь, будет способствовать улучшению финансово-экономического состояния предприятий, работающих на рынке природного газа, а также повышению уровня их рентабельности.