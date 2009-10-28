НКРЭ впервые в этом году повысила розничные тарифы

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики впервые в текущем году повысила розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающим компаниям, которые оставались неизменными с декабря 2008 года в связи с рекомендациями Президента и Кабмина о моратории на повышение тарифов на период экономического кризиса.

Согласно постановлению НКРЭ от 26 октября №1216, розничные тарифы энергоснабжающих компаний на ноябрь повышены в среднем на 3,8-4,9%.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 4,9% до 47,72 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса на 3,8% - до 60,68 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года тарифы энергоснабжающих компаний были зафиксированы на уровне 43,59 коп. за кВт/ч (без НДС) для потребителей первого класса напряжения, для потребителей второго класса - 58,46 коп. за кВт/ч (без НДС).