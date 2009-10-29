Цены на нефть рухнули

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 28 октября 2009г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 75,86 (-2,06) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 77,46 (-2,09) долл./барр., передает РБК.

Как сообщал УНИАН, цены на нефть на мировых рынках во вторник, 27 октября, выросли на фоне ожиданий данных о запасах топлива в США, где, по прогнозу аналитиков, спрос на бензин увеличится.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 0,87 доллара - до 79,55 доллара за баррель.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов выросла на 0,66 доллара - до 77,92 доллара за баррель.