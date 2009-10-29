Кабмин сегодня утвердит условия реструктуризации долгов Нафтогаза

Правительство сегодня утвердит условия реструктуризации внешних обязательств НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам на заседании Кабинета министров Украины.

«Сейчас на правительстве мы примем постановление, которое окончательно согласует условия реструктуризации», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра выразил надежду, что именно сегодня это постановление подпишет премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«После этого у нас есть технические дни для завершения процесса. Все кредиторы согласны – у нас более 99% глубина их согласования», - объяснил И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2009 года большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.