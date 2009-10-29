В Крыму цены на бензин и дизтопливо растут

В Автономной Республике Крым за неделю с 22 по 29 октября цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,10-0,35 грн.

Как сообщило УНИАН Главное управление статистики в АРК, по состоянию на 29 октября на крымских АЗС цена 1 литра бензина марки А-95 увеличилась с 7,50-7,95 грн. до 7,75-8,05 грн., А-95 (premium) - с 8,10-8,35 грн. до 8,20-8,35 грн., А-92 - с 7,15-7,65 грн. до 7,40-7,75 грн. Цена бензина марки А-80 выросла с 6,80-7,25 грн. до 7,05-7,35 грн. за 1 литр.

Кроме того, за минувшую неделю цена 1 литра дизельного топлива на крымских АЗС увеличилась с 6,15-6,70 грн. до 6,50-6,80 грн.