Эксперт: Увеличение акциза на дизтопливо подымет цены на АЗС

Увеличение с 1 ноября акцизного сбора на дизельное топливо на 42-50% приведет к росту розничных цен на АЗС на этот вид топлива на 10-18 коп./литр в зависимости от массовой доли содержания серы.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей КУЮН.

«Рост акциза на самую массовую марку дизтоплива с содержанием серы 0,2% составит 15 евро на тонне. Поскольку акцизный сбор является налогом на потребителя, рост акциза приведет к повышению отпускных цен в оптовой и розничной торговле. В пересчете на литры это составит около 18 коп./литр (при текущем курсе евро). Меньшее повышение будет у низкосернистых марок дизельного топлива, так как акциз на них льготный. Повышение составит порядка 10 коп./литр», - сказал эксперт.

При этом он отметил, что сегодня рынок переживает очередную фазу роста цен. Так, по его информации, в октябре нефть и основные нефтепродукты подорожали более чем на 15%. Нефть достигла максимальной в этом году отметки 80 долл./барр.

«В этой связи оптовые цены в Украине на светлые нефтепродукты уже выросли в октябре на 6,0-13,6%, розница – на 1,5-2%. Как видим, цены на АЗС серьезно отстают от динамики мирового рынка и оптового рынка, поэтому имеют потенциал для дальнейшего роста», - отметил С.КУЮН.

Среди благоприятных факторов, препятствующих более динамичному росту, С.КУЮН назвал снизившийся курс доллара и сезонный спад потребления нефтепродуктов.

В то же время, по его словам, несмотря на увеличение топливных акцизов, они по-прежнему остаются самыми низкими в Европе и одними из самых низких в СНГ. «Достаточно сказать, что, например, в Литве акциз на дизельное топливо составляет 330 евро на тонне, что почти в 10 раз выше, чем сегодня в Украине. Поэтому цена на нефтепродукты в Украине еще долго будет оставаться минимальной», - добавил эксперт.

Также С.КУЮН спрогнозировал, что если высокие цены на нефть в мире сохранятся еще неделю-две, то цена на высокооктановый бензин А-95 может достичь отметки в рознице 8 грн./литр.

«Бензин дорожает в мире вместе с нефтью. За 27 дней октября он подорожал на 97 долларов на тонне, что эквивалентно подорожанию на 945 грн. на тонне (при курсе 8,1). Это, в свою очередь, означает плюс 70 коп./литр относительно уровня начала октября (7,35 грн./литр)», - сказал директор Консалтинговой группы «А-95».

Он также добавил, что повышенный уровень цен на дизтопливо усугубляется повышением акцизного сбора, в результате чего суммарное подорожание этого продукта на АЗС может составить более 80 коп./литр относительно среднего уровня на начало октября (6,32 грн./литр).

Как сообщал УНИАН, 31 марта 2009 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам акцизного сбора», согласно которому с 1 ноября повышается акциз на дизельное топливо с содержанием серы свыше 0,2% - с 45 евро/тонна до 65 евро/тонна, от 0,035% до 0,2% - с 35 евро до 50 евро, от 0,005% до 0,035% - с 30 евро до 45 евро, менее 0,005% - с 20 евро до 30 евро за тонну.