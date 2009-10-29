КМУ утвердил реструктуризацию евробондов “Нафтогаза”

Правительство утвердило условия реструктуризации внешних обязательств НАК “Нафтогаз Украины”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам после заседания правительства.

“Коммерческая часть (условий – УНИАН) не изменилась: погашение – 2014-й год, 9,5% - доходность”, - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра финансов уточнил, что на следующей неделе планируется завершить обмен облигаций в соответствии с новыми условиями погашения внешних обязательств НАК “Нафтогаз”.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2009 года большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.