КМУ утвердил финплан «Энергоатома» на 2009 год

Кабинет Министров Украины утвердил финансовый план государственного предприятия «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

По его словам, согласно плану доходы компании планируются на уровне 12,3 млрд. грн., расходы – 12,08 млрд. грн., чистая прибыль – 334 млн. грн.

Справка УНИАН. ГП "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.