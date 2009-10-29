Нефть подорожала на доллар после выхода данных о ВВП США

Цены на нефь превысили уровень в 78 долл. после выхода данных о ВВП США в третьем квартале, которые оказались лучше прогнозов.

В 16.45 МСК американская легкая нефть подорожала на $1,01 по сравнению с ценой закрытия среды до $78,48 за баррель, а нефть Brent прибавила $1,07 до $76,93.

ВВП США вырос в третьем квартале, по предварительным данным, на 3,5 процента при прогнозах аналитиков в 3,3 процента, дав инвесторам повод надеяться на рост потребления нефти в крупнейшей экономике мира.

"Фундаментальные показатели не слишком изменились за последние три-четыре недели, но цены выросли с $70 за баррель до $80. В нынешней ситуации очень велики спекулятивные инвестиции", - сказал аналитик Petromartix Оливье Жакоб.

Ослабление доллара также способствует росту нефтяных котировок, делая нефть более привлекательным активом для инвесторов, пользующихся другими валютами. Евро во вторник вырос к доллару после четырех дней падения.

С другой стороны, слабый спрос на нефть продолжает сдерживать рост цены. Согласно вышедшим в среду официальным данным, запасы бензина в США резко выросли на прошлой неделе, а спрос на нефтепродукты снизился на 3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.