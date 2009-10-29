ЛУКОЙЛ возобновляет работу Одесского НПЗ

ЛУКОЙЛ возобновляет работу Одесского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) после вынужденного простоя, сообщает в четверг крупнейшая российская частная нефтяная компания, подтверждая таким образом информацию министерства энергетики и топлива Украины.Об этом сообщает РИА Новости.

"ОАО "АК "Транснефть" изыскало техническую возможность с 1 ноября 2009 года начать поставки нефти по трубопроводу "Дружба" по маршруту "граница Белоруссии - граница Украины - Броды - Одесса", - отмечает ЛУКОЙЛ. Таким образом, согласно сообщению компании, Одесский НПЗ получит в ноябре 195 тысяч тонн нефти и сможет восстановить производство нефтепродуктов в прежнем объеме.

Вместе с тем, ЛУКОЙЛ продолжит переговоры со всеми заинтересованными сторонами относительно возможностей улучшения экономики поставок сырья на Одесский НПЗ. В начале октября 2009 года ЛУКОЙЛ был вынужден остановить производство на Одесском НПЗ в связи с действиями украинской компании "Укртранснафта", которая с 1 октября 2009 года перестала прокачивать нефть по маршруту "Лисичанск-Кременчуг-Одесский НПЗ". Предложенные "Укртранснафтой" другие маршруты поставок нефти заметно ухудшали экономику поставок сырья на предприятие. Кроме того, российская "Транснефть" не имела технической возможности обеспечить поставки нефти на Одесский НПЗ по другим маршрутам в октябре текущего года. В свою очередь, "Укртранснафта", эксплуатирующая систему магистральных нефтепроводов Украины, утверждала, что не принуждает НПЗ получать нефть по невыгодному маршруту. По ее данным, российскому собственнику НПЗ были предложены альтернативные маршруты поставок нефти, однако все они были отвергнуты. Одесский НПЗ способен ежегодно перерабатывать 2,8 миллиона тонн нефти.