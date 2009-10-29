"ТВЭЛ" изготовило первую партию топлива для чешской АЭС "Темелин"

ОАО "Машиностроительный завод" (входит в корпорацию "ТВЭЛ") изготовило первую партию топливнызх кассет ТВСА для начала поставок в 2010 году на первый блок реактора ВВЭР-1000 АЭС "Темелин" в Чехии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "ТВЭЛа".

Как сообщает пресс-служба, топливо уже прошло инспекцию, его качество оценили специалисты представители чешских компаний ЕZ Group, ALTA и атомной электростанции "Темелин". "Рабочая комиссия проинспектировала сборочный процесс ТВСА и провела техническое совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с условиями производства топлива и соответствия продукции требованиям контрактной документации", - отмечает пресс-служба.

"У нас очень хорошее мнение о работе топлива ВВЭР-440 второго поколения на АЭС "Дукованы", которое изготавливает "Элемаш". Мы надеемся, что таких результатов можно ожидать и на реакторе ВВЭР-1000", - приводятся в сообщении слова представителя компании ALTA Романа Кубина. Топливо для двух блоков АЭС "Темелин"с реакторами ВВЭР-1000 будет и в дальнейшем изготавливаться в соответствии с долгосрочным контрактом, заключенным в мае 2006 года между корпорацией "ТВЭЛ" и энергетической компанией CEZ Group по результатам выигранного ТВЭЛом тендера. "Мы удовлетворены качеством работ на всех этапах. Опыт эксплуатации российского топлива на АЭС "Дукованы" показал, что оно соответствует самым высоким мировым стандартам качества. В частности, по глубине выгорания нас, как заказчиков, это топливо полностью удовлетворяет", - сказал заведующий отделом закупок ядерного топлива CEZ Group Павел Веселы.

В настоящее время на АЭС "Темелин" работают два реактора ВВЭР-1000 установленной мощностью по 1 ГВт. Реакторы построены по российскому проекту.