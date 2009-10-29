Astrum: Решение НКРЭ, скорее, техническое...

Повышение розничных тарифов на электроэнергию энергоснабжающим компаниям является скорее технической корректировкой, нежели шагом на пути к восстановлению отрасли генерации.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Ян ЛИПЧИНСКИЙ.

Он считает, что решение НКРЭ об увеличении розничных тарифов на электроэнергию вызвано двумя факторами. Во-первых, отметил аналитик, началом отопительного сезона, который традиционно приводит к увеличению потребления электроэнергии бытовыми потребителями и росту перекрестного субсидирования. Во-вторых, увеличение розничных тарифов для промышленных потребителей позволяет НКРЭ обеспечить выполнение своего решения от 26 октября 2009 года, которым предполагается ввести ежемесячно 120 млн. грн. надбавки к тарифу для компаний тепловой генерации в осенне-зимний период 2009-2010 годов, сообщил Я.ЛИПЧИНСКИЙ.

В то же время, по мнению аналитика, данная надбавка не должна привести к росту тарифов генерирующих компаний, поскольку она будет учитываться на специально созданном отдельном банковском счете и в полном объеме будет направлена на расчеты генерирующих компаний за уголь, закупленный у государственных шахт.

Я.ЛИПЧИНСКИЙ также напомнил, что розничные цены на электроэнергию для предприятий металлургической, горнодобывающей и химической отрасли остались неизменными в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) впервые в текущем году повысила розничные тарифы на электроэнергию энергоснабжающим компаниям, которые оставались неизменными с декабря 2008 года в связи с рекомендациями Президента и Кабмина о моратории на повышение тарифов на период экономического кризиса.

Согласно постановлению НКРЭ от 26 октября №1216, розничные тарифы энергоснабжающих компаний на ноябрь повышены в среднем на 3,8-4,9%.

Розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 4,9% до 47,72 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса на 3,8% - до 60,68 коп. за кВт/ч (без НДС).