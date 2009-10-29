Литва обсуждает поставки газа по морю

Президент Литвы Даля Грибаускайте видит повышение энергобезопасности страны в поставках сжиженного газа по морю, сообщают в четверг литовские СМИ.

Предложение бельгийской компании Exmar поставлять в Литву газ по морю глава Литвы, находящаяся с рабочим визитом в Брюсселе, в четверг обсудила с премьер-министром Бельгии, передает РИА Новости. "Поставки газа по морю - это очень интересный проект. Это во много раз дешевле строительства или инвестиций в стационарный подземный терминал. Это была бы хорошая альтернатива. Если, к примеру, нарушились бы поставки газа из России, мы могли бы привезти его из других регионов. Этот проект требует немного инвестиций на море и на суше", - сказала президент. По словам Грибаускайте, бельгийцы обещают подготовить оценку проекта поставок сжиженного газа в Литву, а Еврокомиссия готова профинансировать 50% расходов на исследование возможностей такого проекта. "Компания заинтересована, год назад Литва представила предложение. Литве это даст гарантию поставок газа и безопасность, независимость от одной страны, от наших соседей, и было бы более дешевым инвестиционным проектом", - сказала Грибаускайте.

Кроме того, по ее мнению, поставки по морю должны сбить цены на газ, которые в настоящее время диктует "поставщик-монополист". Осуществление проекта, по ее словам, будет зависеть от политической воли в Литве: "Правительство начинает обсуждать этот проект. Мне хотелось бы, чтобы темпы были более быстрыми".