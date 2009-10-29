Европа увеличит потребление газа к 2020 г. на 12,5%

ОАО "Газпром"прогнозирует, что потребление газа в европейских странах в 2020 году составит 700 миллиардов кубометров в год, что выше текущего уровня на 12,5%, говорится в сообщении компании. Как сообщает РИА Новости, "Газпром" также ожидает рост спроса на газ в Северной Америке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

По оценкам компании, к 2020 году потребление газа на североамериканском континенте составит более 880 миллиардов кубометров (рост на 6,5%), а в АТР - свыше 710 миллиардов кубометров (рост на 59%). По данным компании, в настоящее время спрос на газ растет как на внутреннем, так и на внешнем рынках, превышая показатели докризисного периода.

Так, с июля текущего года объемы продаж российского газа в Европе превышают объемы продаж в аналогичные периоды и 2008, и 2007 годов. При этом суточный отбор газа европейскими потребителями в октябре текущего года в отдельные дни более чем на 15% (до 90 миллионов кубометров в сутки) превышал соответствующий показатель 2008 года.

В настоящее время и в России текущее суточное потребление газа сравнялось с уровнем октября прошлого года. "Проведенные "Газпромом"исследования убедительно показывают, что в долгосрочной перспективе тенденция роста спроса на газ на мировых энергетических рынках сохранится", - отмечается в сообщении.