РФ снижает экспортную пошлину на нефть на 10 долл. - до 231,2 долл./т

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 ноября снизится почти на 10 долларов - до 231,2 доллара за тонну с нынешних 240,7 доллара за тонну. Утвержденные постановлением правительства РФ ставки вывозных таможенных пошлин на нефть сырую публикует в пятницу "Российская газета".

Новые ставки вступят в силу с 1 ноября 2009 года, передает РИА "Новости".

Ставка экспортной пошлины на легкие и средние дистилляты и газойли в ноябре снизится до 168,1 доллара за тонну с нынешних 174,5 доллара; пошлина на темные нефтепродукты - до 90,5 доллара за тонну с 94,0 долларов, установленных с 1 октября.

Экспортная пошлина на нефть в РФ снижается из-за падения цены на нефть. Как ранее сообщил РИА Новости начальник сводно-аналитического отдела Минфина РФ Александр Сакович, средняя цена мониторинга Минфина с 15 сентября по 14 октября включительно составила 67,58642 доллара за баррель. Согласно предыдущему мониторингу Минфина, с 15 августа по 14 сентября средняя цена на нефть Urals составила 69,58 доллара за баррель.

Согласно официальному прогнозу правительства, среднегодовая цена на нефть в текущем году составит 57 долларов за баррель.