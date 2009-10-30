Нефть на NYMEХ снова набирает в цене

На нью-йоркской бирже NYMEХ стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть 29 октября повысилась на 2,41 долл.

Таким образом, ее цена выросла до 79,87 долл. за баррель.

Как сообщал УНИАН, цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 28 октября 2009г. на ведущих нефтяных биржах значительно понизились.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 75,86 (-2,06) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 77,46 (-2,09) долл./барр.