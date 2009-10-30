Moody's изменило прогноз рейтинга ТНК-BP на "стабильный"

Международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз рейтинга TNK-BP International Ltd., который находится на уровне «Ваа2», на «стабильный» с «развивающегося», говорится в сообщении агентства, передает k2kapital.

«Изменение прогноза отражает мнение Moody’s, что полемика акционеров относительно стратегического развития компании, которая развернулась в начале 2008 года и привела к изменениям управленческой команды компании и структуры корпоративного управления, была решена без каких-либо реальных неблагоприятных последствий для деятельности TNK-BP», — сообщается в пресс-релизе.

«Moody’s понимает, что есть отсрочки в назначении постоянного главного исполнительного директора (CEO) компании, которое является важным окончательным шагом для демонстрации того, что новая структура корпоративного управления создана и работает эффективно», — отмечается в сообщении.

Тем не менее, агентство полагает, что новая управленческая команда и структура корпоративного управления отвечают целям устойчивой работы компании на данном этапе. Таким образом, они должны позволить TNK-BP продолжить эффективную работу, развиваясь в качестве независимого производителя нефти и газа.

Moody’s ожидает, что процесс выбора СЕО будет завершен до конца 2009 года, говорится в сообщении.

ТНК-BP — третья по величине российская нефтяная компания, которой на паритетной основе владеют британская ВР и российский консорциум ААР (Альфа Групп, Аксесс Индастриз, Ренова). Объем добычи ТНК-ВР составляет примерно 16% от общероссийского (с учетом доли ТНК-ВР в объеме добычи «Славнефти»). На 31 декабря 2008 года доказанные запасы ТНК-ВР по стандартам SEC (с учетом сроков эксплуатации месторождений) составляли 8,1 млрд барр. н э. Деятельность компании по разведке и добыче сосредоточена в Западной и Восточной Сибири и Волго-Уральском регионе. ТНК-ВР владеет пятью НПЗ, расположенными в России и Украине, розничная сеть компании состоит из 1400 автозаправочных комплексов, работающих под брендами ВР и ТНК.

В 2008 году акционеры ТНК-ВР договорились об урегулировании конфликта, длившегося в публичной плоскости около полугода. «Меморандум о взаимопонимании», подписанный партнерами, предусматривает, в частности, рассмотрение советом директоров целесообразности международного листинга компании для расширения ее акционерной базы.