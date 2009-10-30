Тимошенко и Путин обсудили сотрудничество в газовой сфере

Премьер-министр России Владимир ПУТИН обсудил по телефону с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО сотрудничество РФ и Украины в газовой сфере.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства России.

«В.ПУТИН и Ю.ТИМОШЕНКО затронули проблематику российско-украинского взаимодействия в газовой сфере. При этом председатель правительства РФ подчеркнул необходимость неукоснительного соблюдения Киевом всех контрактных обязательств в этой области, взятых на себя сторонами», - говорится в сообщении.

В ходе беседы главы правительств двух стран также обсудили вопросы, связанные с проведением 19 ноября в Ялте заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-украинской межгосударственной комиссии и предстоящей 20 ноября встречи в формате Совета глав правительств СНГ.

Кроме того, были обсуждены некоторые другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран.