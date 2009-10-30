ЕС необходимо "содружество общих закупок газа"

Для успешного развития в ХХI веке Евросоюзу необходимо "содружество общих закупок газа". Об этом накануне заявил глава Европарламента Ежи Бузек, сообщает k2kapital.

При этом глава Европарламента подчеркнул, что вопросы снабжения ЕС газом "необходимо решить до декабря".

Кроме того, Бузек заявил о необходимости предотвратить в этом году перебои с поставками газа в страны Евросоюза.