Белоруссия понижает экспортную пошлину на нефть

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть в Белоруссии с 1 ноября понижается с 240,7 до 231,2 доллара за одну тонну, говорится в постановлении правительства страны от 29 октября, сообщает РИА Новости.

Размер пошлины скорректирован в связи с аналогичным понижением экспортной пошлины на нефть с 1 ноября в России. До уровня российских понижаются и экспортные пошлины на нефтепродукты, пояснили РИА Новости в аппарате Совета министров Белоруссии. Так, пошлина на светлые нефтепродукты (легкие и средние дистилляты, газойли, бензол, толуол, ксилолы) составит 168,1 доллара против прежних 174,5 доллара за одну тонну, на темные нефтепродукты (масла, отработанные нефтепродукты, минеральные воски, кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки нефтепереработки) - 90,5 против 94 доллара за тонну.

В соответствии с белорусско-российским межправительственным соглашением ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в Белоруссии устанавливаются в размере, равном ставкам, применяемым в России. Вводиться в действие они должны в те же сроки, что и ставки, устанавливаемые соответствующими нормативными правовыми актами России.

Согласно белорусско-российским договоренностям пошлина на поставляемую в Белоруссию из России нефть в 2009 году рассчитывается с применением коэффициента 0,356. Таким образом, с 1 ноября она составит для Белоруссии 82,3 доллара за одну тонну против 85,7 доллара в октябре.