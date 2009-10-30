Прибыль ConocoPhillips упала в 3 кв. на 71%

США. Чистая прибыль ConocoPhillips (третьей по величине в США нефтяной компании) упала в третьем квартале 2009 года на 71% - до $1,5 млрд - против прибыли, полученной за аналогичный период годом ранее в размере $5,19 млрд.

Падение цен на нефть и высокие операционные затраты на освоение новых месторождений привели к тому, что большинство нефтедобывающих компаний терпят убытки. Они в ожидании следующего года, надеются за счет «заоблачных цен» на нефть компенсировать убытки.