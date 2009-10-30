Бензин в Украине подорожал

С 23 по 30 октября т.г. средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 1,5-3,1% (в среднем на 2%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, г. Киев).

Так, по данным мониторинга компании UPECO, с 23 по 30 октября 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

Бензин А-76 – увеличились на 1,7% - с 6,56 грн./литр до 6,67 грн./литр

Бензин А-92 – увеличились на 1,7% - с 7,10 грн./литр до 7,22 грн./литр

Бензин А-95 – увеличились на 1,5% - с 7,49 грн./литр до 7,60 грн./литр

Дизельное топливо – увеличились на 3,1% - с 6,17 грн./литр до 6,36 грн./литр

Напомним, в год Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов.