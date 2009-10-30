Путина очень волнуют "проблемы" Украины с оплатой газа

У Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ. Евросоюз отказывается от финансовой помощи Украине в этом вопросе.

Как передает корреспондент УНИАН в Москве, об этом заявил сегодня премьер-министр России Владимир ПУТИН во время встречи с руководством политической партии «Единая Россия» по итогам телефонного разговора с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Похоже, что у нас опять возникают проблемы с оплатой наших энергоносителей, что крайне печально. Евросоюз обещанных Украине денег так и не дал для этих целей. Хотя нас заверяли в том, что нужен месяц-полтора, прошло уже около трех – ни одного цента, ни одной гривни Украина от Евросоюза так и не получила», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что лидеры европейских стран отсылают «нас» к руководству Еврокомиссии, а руководство ЕК уклоняется от контактов по этому вопросу.

«Я их понимаю – деньги платить надо только в самом крайнем случае. Неохота», - сказал российский лидер.

В.ПУТИН отметил, что на днях МВФ сделал заявление о том, что украинские власти проводят губительную экономическую политику, и если так дело пойдет, то Фонд откажется от сотрудничества с Украиной и не даст больше кредитов.

В то же время, В.ПУТИН заявил, что по данным МВФ, деньги в Украине есть. Он отметил, ссылаясь на данные фонда, что золотовалютные резервы Украины составляют 27-28 млрд. долларов при том, что минимально для обеспечения устойчивости национальной валюты и внешнеторговых операций необходимо 12 млрд. долларов.

Кроме этого, он подчеркнул, что МВФ не только не возражает, что и считает правильным, чтобы из этих источников были оплачены энергоресурсы из России. Кроме того, В.ПУТИН добавил, что в части денег МВФ есть российская составляющая.