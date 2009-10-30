Польская PGNIG договорилась с Газпромом

Польская национальная газовая компания PGNIG и ОАО «Газпром» договорились об условиях дополнительных поставок газа в Польшу и тарифах на транспортировку российского газа в Германию через польскую территорию.

Об этом сказано в совместном сообщении PGNIG и «Газпрома», которым располагает УНИАН.

«Стороны договорились по поводу увеличения поставок и продления действующего контракта до 2037 года. Кроме того, выработано компромиссное решение по управлению компанией EuRoPol GAZ SA и ее тарифной политике», – сказано в сообщении.

Достигнутые договоренности содержатся в совместном заявлении компаний и вступят в силу после подписания соответствующих документов правительствами Польши и РФ.

Пресс-секретарь PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСКАЯ для комментариев была недоступна.

Как сообщал УНИАН, 28-29 октября т.г. в Москве состоялся очередной раунд переговоров представителей России и Польши, которая с начала текущего года не получает 25% газового импорта.

Польша пытается договориться с «Газпромом» о дополнительных поставках газа с января 2009 года, когда свой контракт перестал выполнять швейцарский трейдер «РосУкрЭнерго», 50% которого контролируют россияне.

По мнению ряда экспертов, «Газпром» специально затягивал переговоры, чтобы добиться ряда уступок от Польши, которой из-за недопоставок газа уже в текущем году грозил газовый кризис.

Справка УНИАН. Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, из которых 30% добывает самостоятельно, а остальные объемы импортирует преимущественно из России и стран Восточной и Средней Азии.

Согласно новым договоренностям, с 2010 года поляки планируют покупать непосредственного у «Газпрома» 11 млрд. кубометров газа вместо ранее планируемых 8 млрд. куб. м.