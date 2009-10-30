Состоялось заседание украинско-американской рабочей группы

В Вашингтоне состоялось учредительное заседание украинско-американской Рабочей группы по вопросам энергетической безопасности.

Как сообщает официальный сайт Президента, по словам представителя Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, заседание состоялось во исполнение договоренностей, достигнутых между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и вице-президентом США Джозефом БАЙДЕНОМ во время визита последнего в Украину летом этого года.

С американской стороны сопредседателем рабочей группы стал специальный посланник по вопросам энергетики в евразийском регионе Ричард МОРНИНГСТАР, с украинской стороны - заместитель министра топлива и энергетики Сергей ПАВЛУША.

По словам Б.СОКОЛОВСКОГО, на учредительном заседании стороны обсудили весь спектр вопросов, актуальных для Украины в сфере энергобезопасности. Главное внимание было уделено газовому и нефтяному секторам, сфере ядерной энергетики, а также внедрению в Украине альтернативной и возобновляемой энергетики.

«Дискуссия прошла в конструктивном русле, мы определились относительно форм дальнейшего сотрудничества, обсудили возможности привлечения американской стороны к проектам модернизации ГТС в соответствии с совместным заявлением, которое было сделано 23 марта в Брюсселе», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он добавил, что речь шла также о перспективах активизации сотрудничества в нефтяном секторе, в частности относительно реализации проекта ЕАНТК и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли. «Особое внимание стороны уделили взаимовыгодному сотрудничеству в сфере ядерной энергетики», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, американская сторона положительно оценила достижения Украины за последние четыре года в энергетической сфере - в первую очередь, в реализации инициированных Президентом В.ЮЩЕНКО перспективных для нашего государства проектов. Речь идет, в частности, о начале практических действий по модернизации украинской ГТС, появлении в Украине каспийской нефти в соответствии с договоренностями президентов Украины и Азербайджана, начале поставок в Украину альтернативного ядерного топлива компанией «Вестинхауз» с 2011 года.

Во время заседания стороны также очертили планы практического взаимодействия украинской и американской сторон в контексте дальнейшего повышения уровня энергобезопасности Украины.

Участники заседания подчеркнули важность избежания политизации в международном сотрудничестве в сфере энергобезопасности.