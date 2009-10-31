Минтопэнерго предпримет меры по предотвращению гриппа

Первый заместитель министра топлива и энергетики, начальник оперативного штаба Минтопэнерго Олег БУГАЙОВ обратился к руководителям компаний, предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса с требованием принять безотлагательные меры на предприятиях относительно предотвращения возникновения распространения гриппа и ОРВИ среди работников предприятий топливно-энергетического комплекса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что такое поручение издано в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, которая сложилась в Украине, и с целью недопущения возникновения эпидемии гриппа и острых респираторных заболеваний.

В частности, Минтопэнерго поручило руководителям предприятий ТЭК усилить противоэпидемические мероприятия в соответствии с пунктом 5 Плана мероприятий, утвержденного приказом Минтопэнерго от 30.04.2009 № 229; внести необходимые изменения в планы предприятий по организации профилактических и противоэпидемических мероприятий; рассмотреть вопрос профилактики борьбы с гриппом на заседаниях оперативных штабов предприятий, созданных в соответствии с требованиями приказа Минтопэнерго от 30.04.2009 № 229.

Также Минтопэнерго поручило внедрить усиленный противоэпидемический режим на рабочих местах персонала; выделить транспортные средства для предоставления помощи семьям работников; выделить средства на закупку противогриппозных вакцин для своевременного проведения профилактических прививок; обеспечить в полном объеме марлевыми повязками оперативный персонал предприятий с объектами повышенной опасности и потенциально опасными объектами.

По результатам принятых мер руководители компаний, предприятий, учреждений и организаций топливно-энергетического комплекса должны проинформировать в двухнедельный срок Департамент физической защиты, пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности Минтопэнерго.

Как сообщал УНИАН, Министерство здравоохранения объявило в Украине об эпидемии гриппа A/H1N1.

Сегодня, 31 октября, министр здравоохранения Василий КНЯЗЕВИЧ заявил, что в Украине уже подтверждено 13 случаев заболевания гриппом А/H1N1.