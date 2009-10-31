Блок № 1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме Украины

Энергоблок № 1 Запорожской АЭС подключен к энергосистеме Украины после завершения ремонтных работ.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным информационного центра Запорожской атомной станции, подключение энергоблока, выводившегося в плановый ремонт, было осуществлено 30 октября в 22.47.

На сегодняшний день на ЗАЭС в работе 6 энергоблоков, суммарная мощность которых составляет 5 300 МВт.

Радиационный фон продолжает соответствовать природному радиационному фону в месте расположения АЭС - 8-12 микрорентген в час.

Запорожская АЭС - самая мощная АЭС в Европе и лидер электроэнергетики Украины представляет собой уникальный энергокомплекс из 6 отдельных энергоблоков общей мощностью 6 000 МВт. Первый блок станции был построен в 1984г. последний - в 1995г.