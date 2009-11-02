Путин уведомил премьера Швеции о проблемах Украины

Премьер-министр России Владимир ПУТИН в воскресенье проинформировал в телефонном разговоре премьер-министра Швеции Фредрика РЕЙНФЕЛЬДТА, страны, председательствующей в ЕС, о проблемах Украины с оплатой российского газа и транзита его европейским потребителям.

Как передает корреспондент УНИАН, глава правительства Швеции пообещал довести обеспокоенность России до сведения Еврокомиссии.

«В ходе беседы Владимир ПУТИН акцентировал внимание руководства ЕС на поступающие, в том числе по официальным каналам из Киева, сигналы о возможных проблемах с оплатой поставок российского газа», - сообщил представитель пресс-службы правительства РФ.

В результате этого, как подчеркнул В.ПУТИН, «могут возникнуть проблемы с транзитом российского газа через территорию Украины, предназначенного европейским потребителям», сообщили в пресс-службе правительства.

Со своей стороны, премьер-министр Швеции пообещал довести содержание беседы со своим российским коллегой до сведения Еврокомиссии, отметили в пресс-службе.

Телефонный разговор В.ПУТИНА и премьер-министра Швеции состоялся в рамках диалога с руководством ЕС, предполагающего взаимный обмен информацией по актуальным проблемам, в том числе в энергетической сфере, отмечает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 30 октября В.ПУТИН, ссылаясь на заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО заявил, что у Украины возникают проблемы с оплатой за российский газ, а Евросоюз отказывает ей в финансовой помощи в этом вопросе.