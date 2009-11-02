«Киевэнерго» перечислила «Газу Украины» 157,4 млн.грн.

АК «Киевэнерго» 30 октября направила в ДК «Газ Украины» 157,4 млн. грн., полученных в этот же день от Киевской горгосадминистрации как компенсацию разницы между затратами на производство тепловой энергии и тарифами, установленными в столице.

Как сообщает пресс-служба “Киевэнерго”, таким образом компания погасила еще одну часть долга за газ путем оформления и проведения соответствующих протоколов согласно требованиям постановления Кабинета министров от 5 марта 2009 года №193, которое определяет порядок компенсации из госбюджета разницы в тарифах.

«В ситуации, когда тарифы на теплоэнергию в Киеве установлены ниже, чем расходы на производство тепла, есть два способа уменьшить задолженность «Киевэнерго» перед газопоставщиками за топливо – реализация постановления Кабмина и выделения средств из общего фонда бюджета города Киева. Поскольку, как известно, есть определенные проблемы с наполнением бюджета столицы, теперь можно надеяться только на средства согласно постановлению КМУ”, - заявил финансовый директор АК «Киевэнерго» Михаил УТКИН.

По его словам, компания рассчитывает по этому постановлению провести до конца года еще как минимум 280 млн. грн.

В компании напоминают, что 14 октября АК «Киевэнерго» направила в ДК «Газ Украины» 130 млн. грн., полученных от КГГА как компенсацию разницы в тарифах и затратах на производство тепловой энергии. Общий долг КГГА перед “Киевэнерго” составляет 1 млрд. 320 млн. грн., что не позволяет «Киевэнерго» оплатить ДК «Газ Украины» 705 млн. грн. за потребленный газ. Долг ГНАУ перед “Киевэнерго” по возмещению НДС - 85,6 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, 28 октября ДК «Газ Украины» заявил о требовании к предприятиям коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) срочно погасить задолженность за природный газ, накопленную на протяжении прошлого отопительного сезона 2008-2009 гг. (с 1 октября 2008 г.).

Как проинформировала пресс-служба этой компании, по состоянию на 27 октября с.г. значительной остается задолженность предприятий ТКЭ перед ГК «Газ Украины» за природный газ, потребленный с 01.10.08 (сумма долга - 2,47 млрд. грн., уровень оплаты – 72%). Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за потребленный в 2008-2009 гг. природный газ превышает 783,1 млн. грн. (уровень оплаты в 2009 г. - 61%).