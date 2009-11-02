«Атомстройэкспорт» заинтересован в строительстве новых энергоблоков на Украине

Российская компания «Атомстройэкспорт» заинтересована в строительстве новых энергоблоков на территории Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил 31 октября заместитель директора департамента маркетинга и бизнес-развития «Атомстройэкспорта» Виталий ЕРМОЛАЕВ.

По его словам, в проекте по реализации строительства 2-го и 3-го энергоблоков на Хмельницкой АЭС на данном этапе идут переговоры на межправительственном уровне с целью определения типа реакторов и других технических параметров.

«Если Украина захочет, чтобы там стояли точные копии реакторов, которые уже эксплуатируются, то построим точные копии. Если захочет усовершенствованные варианты, то предложим их», - сказал В.ЕРМОЛАЕВ

Он проинформировал, что на украинских АЭС наиболее распространены блоки типов ВВР-440 и ВВР-1000. А поскольку к ним существует единый подход в обслуживании, то «Атомстройэкспорт» надеется реализовывать и другие проекты на территории Украины, кроме 2-го и 3-го энергоблока Хмельницкой АЭС.

При этом пока переговоров по строительству других блоков не ведется, добавил В.ЕРМОЛАЕВ. «Но мы не находимся сейчас на пределе наших возможностей и наши ресурсы позволяют начинать работу и по другим объектам», - сказал он.

Отвечая на вопрос о стоимости строительства энергоблоков, представитель компании назвал цифру 3-4 млрд. долл. Но окончательная стоимость, по его словам, зависит от условий конкретной местности, где планируется строить энергоблок. «Разброс цены в этом случае 20%», - добавил В.ЕРМОЛАЕВ.

ЗАО "Атомстройэ́кспорт" - российская инжиниринговая компания, один из ведущих игроков на рынке строительства атомных электростанций.

ЗАО «Атомстройэкспорт» учреждено в 1998 году компаниями ОАО ВО «Атомэнергоэкспорт» и «Зарубежатомэнергострой» для строительства и эксплуатации атомных электростанций за рубежом.

Основные акционеры: «Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"», «Зарубежатомэнергострой», «ТВЭЛ», Объединенная группа «ОМЗ». Головной офис компании расположен в России (г. Москва).