Нефть превысила 77 долларов за баррель

Нефть превысила 77 долларов после публикации PMI Китая

Нефть превысила $77 за баррель после падения на 3,6 процента в пятницу, отреагировав на обнадеживающие данные о производственной деятельности в Китае.

В 11.00 МСК американская легкая нефть подорожала на $0,11 по сравнению с уровнем закрытия пятницы до $77,11 за баррель, а нефть Brent прибавила $0,25 до $75,45.

Индекс активности в промышленности Китая (PMI), опубликованный Федерацией логистики и закупок Китая, вырос в октябре до 55,2 пункта с сентябрьских 54,3 пункта. Это значение стало самым высоким с апреля 2008 года.

"Хорошие данные о производстве в Китае повысили готовность к риску на сырьевых рынках. Но игроки волнуются, что экономика США не вырастет, или вырастет очень незначительно, в четвертом квартале, потому что правительство сворачивает меры поддержки", - сказала аналитик Informa Global Markets Мишель Квек.

Падение цен в пятницу было вызвано снижением потребительского доверия в США в октябре и потребительских расходов в сентябре, что оборвало надежды на быстрый рост потребления энергоносителей. На этой неделе инвесторы будут следить за комментариями Федеральной резервной системы и данными о безработице. Аналитики предполагают, что сокращение рабочих мест в США продолжилось в октябре 22-й месяц подряд.