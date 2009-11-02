Чистая прибыль Газпрома в 3 кв. сократилась в 7 раз

Россия. Чистая прибыль ОАО "Газпром", по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), составила в III квартале текущего года 20,15 млрд рублей - почти в 7 раз меньше, чем прибыль, зафиксированная по итогам предыдущего квартала. Во II квартале чистая прибыль газового монополиста составила 135,99 млрд рублей.

Фактически на доходы Газпрома работает вся экономика России. Можно сделать вывод, что монополия - не всегда хорошо. Именно она сделала Газпром неэффективным монстром.