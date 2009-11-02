В Тернопольской обл. подорожало горючее

В Тернопольской области на прошлой неделе горючее подорожало на 1,3-3% (10-19 коп.).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной инспекции по контролю за ценами в Тернопольской области, дизельное топливо подорожало на 3% - с 6,24 до 6,43 грн./л, бензин марки А76 – на 1,5% (с 6,63 до 6,73 грн./л), бензин марки А92 – на 1,5% (с 7,15 до 7,26 грн./л), бензин марки А95 – на 1,3% (с 7,56 до 7,66 грн./л).

В целом розничные цены на дизтопливо составляют в области 6,2-6,55 грн./л, на бензин марки А76/80 – 6,55-6,8 грн./л, на бензин марки А92 – 7,1-7,35 грн./л, на бензин марки А95 – 7,5-7,75 грн./л.

Причиной роста розничных цен на нефтепродукты в инспекции контроля за ценами называют повышение уровней торговых надбавок. Средний уровень торговых надбавок на дизтопливо, в частности, увеличился с 7,8% до 10,2%, на бензин марки А76/80 – с 7% до 8,6%, на бензин марки А92 – с 7,8% до 9,3%, на бензин марки А95 – с 8,8% до 10,2%.