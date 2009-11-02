«Электротяжмаш» поставил оборудование для электростанции в Бразилии

ГП «Завод «Электротяжмаш» (г. Харьков), один из крупнейших в мире производителей турбо- и гидрогенераторов и тяговых электродвигателей, выполнило основной объем поставок оборудования для новой гидроэлектростанции Dardanelos в Бразилии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

В сообщении отмечается, что «Электротяжмаш» участвует в проекте строительства новой электростанции в рамках консорциума во главе с аргентинской компанией Impsa, которая специализируется в строительстве гидроэнергетических объектов на территории стран Южной Америки.

В рамках данного заказа предприятие изготовило четыре комплекта обмоток для гидрогенераторов мощностью 64,8 МВт каждый.

Контракт, сумма которого не разглашается, был заключен летом прошлого года.

Бразильская электростанция будет введена в эксплуатацию в течение будущего года.

Как отметил директор «Электротяжмаша» Виталий ЧЕРЕДНИК, предприятию «крайне важно получить референции на южноамериканском рынке».

«Энергетический рынок стран Южной Америки сегодня является самым быстроразвивающимся в глобальном масштабе. Объемы строящихся здесь энергетических мощностей сопоставимы с объемами всего остального мира. Для «Электротяжмаша» этот рынок является новым, и мы входим на него достаточно быстро», - сказал В.ЧЕРЕДНИК.

Он напомнил, что за последнее время предприятие получило опыт работы в таких странах, как Мексика и Панама.

Как сообщалось, в прошлом году украинский завод успешно выполнил поставку двух гидрогенераторов мощностью по 210 МВт для гидроэлектростанции «Инфернильо» (Мексика), где украинским оборудованием в ходе реконструкции заменено установленное ранее японское. В текущем году предприятие изготовило два гидрогенератора мощностью по 28 МВт для панамской гидроэлектростанции «Бахо де Мина».

Справка УНИАН. Госпредприятие «Завод «Электротяжмаш», основанное в 1946 году в Харькове, является единственным в Украине разработчиком и производителем турбогенераторов для атомных и тепловых электростанций, гидрогенераторов и гидрогенераторов-двигателей для гидро- и гидроаккумулирующих электростанций.

Продукция «Электротяжмаша» эксплуатируются более, чем в 40 странах мира. В Украине генераторами «Электротяжмаша» укомплектовано свыше 70% тепловых и около 80% гидроэлектростанций.

Объем производства в 2008 году составил 694 млн. грн. (в 2007 году - 475 млн. грн.). На предприятии занято около 5,5 тыс. человек.