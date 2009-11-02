Стоимость российской нефти достигла максимума

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в октябре 2009 года составила 72,5 доллара за баррель, что стало максимальным значением с начала года. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил руководитель сводно-аналитического отдела Министерства финансов России Александр Сакович. В октябре 2008 года нефть марки Urals торговалась на отметке в 67,15 доллара за баррель.

В январе-октябре 2009 года средняя стоимость нефти Urals составила 58,31 доллара за баррель. Это на 17,31 доллара больше прогнозной цены на нефть, заложенной в федеральный бюджет-2009. По словам Саковича, более высокая стоимость нефти позволяет бюджету получать дополнительные доходы. Согласно прогнозу Министерства экономического развития России, средняя цена на нефть в 2009 году составит 57 долларов за баррель.

По итогам первых девяти месяцев прошлого года стоимость нефти марки Urals составила в среднем 103,91 доллара за баррель. Таким образом, за последний год стоимость нефти упала почти в два раза.

С 1 ноября 2009 года в России действует ставка экспортной пошлины на российскую нефть в размере 231,2 доллара за тонну. Месяцем ранее ставка составляла 240,7 доллара за тонну.

На протяжении последних месяцев нефть марки WTI на нью-йоркской товарной бирже NYMEX торгуется около отметки в 75-79 долларов за баррель. Летом 2008 года цены на нефть достигли рекордной отметки в 147 долларов за баррель, однако из-за кризиса резко упали. В конце 2008 года баррель WTI стоил примерно 30 долларов.