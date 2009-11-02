Туркмения увеличит поставки газа в Иран

Туркмения, крупнейший экспортер природного газа в Центральной Азии, увеличит поставки газа в Иран после расширения газопровода в конце 2009 года, сообщил министр нефтяной промышленности Ирана Массуд Мирказеми.

По его словам, поставки газа из Туркмении вырастут на 8 миллионов кубометров в сутки до 33 миллионов. Строительство дополнительной ветки газопровода в Иран должно завершиться в декабре этого года, передает Рейтер.

"На первом этапе, поставки газа из Туркмении составят 33 миллиона кубометров в сутки, но в дальнейшем есть вероятность увеличения объемов до 50 миллионов кубометров в сутки", - сказал Мирказеми, которого цитирует иранский вэб-сайт shana.ir, посвященный вопросам энергетики.

В начале 2008 года в Иране наблюдались перебои в снабжении газом после того, как Туркмения остановила поставки, составлявшие 23 миллиона кубометров в сутки, ссылаясь на технические проблемы. Экспорт туркменского газа в Иран возобновился в апреле 2008 года.

В конце года Туркмения также откроет первую очередь газопровода в Китай. До аварии на магистральном газопроводе в апреле основным покупателем туркменского газа являлась Россия.

Иран обладает вторыми по объему запасами газа в мире после России, но разработка месторождений и экспорт газа затруднены санкциями США и других стран Запада, требующими отказа Тегерана от продолжения ядерной программы.