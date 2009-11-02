Ющенко требует немедленного пересмотра газовых контрактов с РФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от Кабинета министров принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что опыт выполнения контрактов, заключенных 19 января, доказал их бесперспективность для обеих сторон. Для того чтобы сделать невозможным последующую политизацию и искусственное обострение отношений в газовой сфере, эти соглашения необходимо пересмотреть.

В.ЮЩЕНКО в целом одобрительно оценивает готовность компании НАК «Нафтогаз Украины» по основным техническим и ресурсным показателям к выполнению своих функций – как по поставкам газа украинским потребителям, так и по транзиту российского природного газа по территории Украины.

«И это несмотря на серьезные финансовые трудности компании, обусловленные дискриминационными для Украины условиями контрактов от 19 января 2009 года», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

В то же время Президент Украины обеспокоен тем, что менее чем за два месяца до нового года правительство не обеспечило официальное урегулирование с российской стороной ключевых параметров равноправного сотрудничества в газовой сфере.

Пресс-секретарь Президента отметила, что для Украины все риски, вытекающие из соглашений от 19 января 2009 года, остаются актуальными. В этой связи глава государства требует от правительства принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений и дополнений в газовые контракты от 19 января. И.ВАННИКОВА уточнила, что Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупок российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года.

Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставок газа в Украину в 2009 году будет составлять 40 млрд. куб. г.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно требовал от правительства и продолжает настаивать на необходимости пересмотра отдельных положений контрактов с целью установления между Украиной и Россией партнерского долговременного взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.

1 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего на сегодня размера ставки – 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.