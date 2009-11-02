Добыча угля в Украине сократилась

По оперативным данным Министерства угольной промышленности, угледобывающие предприятия Украины в январе-октябре 2009 года сократили добычу угля на 8,5% или 5,612 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 59,891 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за отчетный период сократилась на 10,3%, или 2,435 млн. тонн, – до 21,235 млн. тонн, энергетического – на 8,7%, или 3,723 млн. тонн, – до 38,656 млн. тонн.

Как сообщили в министерстве, угледобывающие предприятия Минуглепрома в январе-октябре 2009 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,4% или 1,040 млн. тонн, в том числе, по добыче коксующегося угля – на 4,7% (340,9 тыс. тонн), энергетического – на 3% (699,3 тыс. тонн).

Предприятия Минуглепрома в январе-октябре т.г. добыли 31,993 млн. тонн рядового угля (меньше на 16,3% или на 6,221 млн. тонн к аналогичному периоду 2008 года), в том числе коксующегося – 8,816 млн. тонн (меньше на 13% или на 1,152 млн. тонн), энергетического – 29,398 млн. тонн (меньше на 17,7% или на 5,049 млн. тонн).

Справка УНИАН. Угледобывающие предприятия Украины в 2008 году увеличили добычу угля на 2,8% или на 2,116 млн. тонн, по сравнению с 2007 годом, до 77,654 млн. тонн.

Ранее в Минуглепроме прогнозировали, что добыча угля государственными шахтами в 2009 году сократится на 7,2% - до 42,7 млн. тонн, что связано со снижением спроса на угольную продукцию.