Мировые цены на нефть выросли

Цены на нефть вчера выросли на товарных рынках по обе стороны Атлантики на фоне роста в октябре производственного сектора в США и Китае. Позитивные экономические результаты, показанные в минувшем месяце двумя ведущими экономиками мира, невольно наталкивают трейдеров на прогнозы о дальнейшем увеличении глобального спроса на главный энергоноситель, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным американского Института менеджмента поставок (Institute for Supply Management, ISM), промышленное производство в США в октябре 2009 года продемонстрировало самые высокие темпы роста более чем за три года - с апреля 2006 года.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов повысилась на 1,35 доллара - до 76,55 доллара за баррель.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,13 доллара - до 78,13 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.