Кабмин знает, как вернуть в госсобственность облгазы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что правительство разработало стратегию возвращения облгазов в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

"Заканчивается срок аренды на газовые сети, и мы разработали стратегию возвращения их в государственную собственность и передачи НАК "Нафтогаз", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, деятельность облгазов является "преступной". "То, как работают облгазы, это преступление против Украины: во-первых – не платят, а во-вторых – издеваются над населением Украины, вышибая деньги – именно поэтому у нас есть для этого стратегия", - подчеркнула глава правительства.