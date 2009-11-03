Международный консорциум будет вести добычу нефти в Ираке

Международный консорциум во главе с итальянской компанией ENI заключил с правительством Ирака крупнейший контракт на добычу и развитие нефтяного месторождения Зубаир. Об этом сообщила сегодня выходящая в Лондоне американская газета Wall Street Journal Europe, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Соглашение, рассчитанное на 20 лет, подписано в минувший понедельник в здании Министерства нефти Ирака. Согласно его условиям, консорциум инвестирует в месторождение около 20 млрд долл. При этом ENI получит по 2 долл за баррель, который будет получен свыше добываемых сейчас на Зубаир объемов. Налог будет взиматься только с прибыли и составлять 35 проц.