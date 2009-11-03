"Нафтогаз" должен "Газпрому" за октябрьский газ 4 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз Украины" должен перечислить российскому "Газпрому" 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украина Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

"На сегодня общая задолженность за газ всех потребителей, в большей степени теплокоммунэнерго, составляет 7 млрд. грн. Для сравнения - за этот месяц государству Украина 6 ноября необходимо заплатить "Газпрому" 4 млрд. грн.", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства отметила, что последние два месяца правительству и НАК "Нафтогаз Украины" приходится оплачивать российский газ, не имея обеспечения оплаты от частных облгазов и коммунальных теплокоммунэнерго. "Но несмотря на это, мы проверим, чтобы каждый дом, каждая больница, каждое бюджетное учреждение было обязательно подключено к отоплению. Я думаю, что это уже является определенной игрой частных облгазов, которые вышибают для себя деньги. А то, что облгазы у нас частные и работают безо всяких правил еще с незапамятных времен – это ясно всем", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 6 октября НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в сентябре этого года российский газ.

В сентябре компания закупила около 2 млрд. куб. м российского газа на сумму около 400 млн. долл.

Напомним, в августе-сентябре «Нафтогаз Украины» для расчета с «Газпромом» осуществлял частичную продажу облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), внесенных в уставный капитал НАК «Нафтогаз Украины» правительством, «Ощадбанку» с обязательством их обратного выкупа (РЕПО-сделки).

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.