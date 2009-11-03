«Нафтогаз» прекращает с «Винницагазом» действие договора

НАК «Нафтогаз Украины» в одностороннем порядке с 30 ноября 2009 года прекращает действие договора с ОАО «Винницагаз» о пользовании газовыми сетями области, которые находятся в государственной собственности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДП «Нафтогазмережи», об этом идет речь в официальном письме «Нафтогаза Украины» на ОАО «Винницагаз» от 20 октября 2009 года.

Причиной расторжения соглашения стало систематическое невыполнение ОАО «Винницагаз» условий договора от 28 декабря 2008 года №04/01-819 о пользовании государственным имуществом, которое не подлежит приватизации. В частности, ОАО «Винницагаз» было обязано разработать и подать на согласование НАК «Нафтогаз Украины» План возобновления, реконструкции и развития государственного имущества на 2009 год с технико-экономическим обоснованием.

Однако, как отмечается в сообщении, по состоянию на 20 октября 2009 года вышеупомянутый план был не только не согласован в НАК «Нафтогаз Украины», но и вообще не был составлен. В свою очередь, все обращения НАК «Нафтогаз Украины» к ОАО «Винницагаз» относительно выполнения договорных обязательств были проигнорированы.

Также в сообщении отмечено, что на выполнение постановления Кабинета министров Украины от 10 июня 2009 года №775 «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» и приказа Министерства топлива и энергетики Украины от 4 сентября 2009 года №439, ОАО «Винницагаз» обязано осуществить 30 ноября 2009 года передачу государственного имущества (в т.ч. распределительные газопроводы, сооружения на них, проектно-сметную и исполнительско-техническую документацию, транспортные средства специального назначения), которые находятся на балансе общества, в соответствии с вышеупомянутым приказом. После этого это государственное имущество будет передано на баланс ДП «Нафтогазмережи».

Справка УНИАН. ДП «Нафтогазмережи» – дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», созданное в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «О повышении эффективности управления государственным имуществом газораспределительных сетей» от 10 июня 2009 года №775. Деятельность предприятия направлена на обеспечение безопасности потребителей природного газа, выполнение Закона Украины «О трубопроводном транспорте», повышение контроля за модернизацией газопроводов и их эффективным использованием.