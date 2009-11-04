Цена нефти продолжила рост

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 3 ноября 2009г. на ведущих нефтяных биржах выросли. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures Europe - IPE Brent Crude - 78,11 (+1,56) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 79,60 (+1,47) долл./барр.

Рост цен продолжается второй день подряд, после того как на минувшей неделе рынок нефти ушел в глубокий "минус". Днем ранее цены подскочили сразу более чем на доллар. Причиной этому стали позитивные макроэкономические показатели, в частности информация о промпроизводстве в Китае и США, передает РБК.

Так, показатели активности в промышленности Китая показали существенный рост, достигнув максимума за полтора года. Кроме того, индекс производственной активности в США (ISM Manufacturing) в октябре неожиданно вырос до 55,7 пункта против 52,6 пункта в сентябре, хотя эксперты ожидали менее значительного увеличения показателя - до 53 пунктов.

Вместе с тем стоит отметить, что цена нефтяной "корзины" ОПЕК осталась на уровне двухнедельного минимума. В начале текущей недели нефтяные котировки продолжили снижение, и по состоянию на окончание дня 2 ноября "корзина" ОПЕК подешевела на 59 центов, а ее цена официально составила 74,97 долл./барр. - самый низкий показатель с 16 октября.

Напомним, по состоянию на 22 октября цена "корзины" достигла максимального значения более чем за год - 77,61 долл./барр.