Эксперт: “Нафтогаз”, вероятно, уже обладает необходимой суммой

НАК “Нафтогаз Украины”, вероятно, уже обладает нужной суммой для оплаты импортированного в октябре газа.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он считает, что резкий рост объемов торгов на межбанковском валютном рынке в среду, 28 октября, может быть связан именно с этой транзакцией. Поскольку курсовые котировки в тот день не претерпели существенных изменений, вполне возможно, что этот всплеск объемов был связан с прямым приобретением долларов “Нафтогазом” у НБУ, предполагает экономист.

Помимо этого, отметил А.БЛИНОВ, гривня в последние дни продолжила девальвацию, движимую психологическими факторами. Во вторник, 3 ноября, на межбанковском валютном рынке гривня девальвировала к доллару на 0,8%, сообщил он.

По подсчетам экономиста, за первые два дня ноября украинская валюта ослабла к доллару на 1,6%, достигнув верхней границы коридора 8,05-8,25 грн./долл., в котором на валютном рынке в течение последних трех недель происходило движение в боковом тренде.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Нафтогаз Украины» должен перечислить российскому «Газпрому» 4 млрд. грн. за потребленный в октябре природный газ.

Напомним, Украина до сегодняшнего дня своевременно и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.