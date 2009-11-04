Украине не стоит пересматривать газовые контракты

Украине не стоит сейчас настаивать на пересмотре газовых контактов с Россией.

Такое мнение УНИАН высказал руководитель Центра Института экономики РАН Леонид ВАРДОМСКИЙ.

«Когда контракт истечет, в новых контактах надо писать по-новому. Как сегодня их пересмотреть? Сейчас достигнут баланс интересов, и пересмотреть что-то сейчас очень сложно. Это точно не получиться сделать быстро», - сказал он.

По мнению Л.ВАРДОМСКОГО, требование Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Кабмину пересмотреть газовые контракты с «Газпромом» связаны с началом избирательной компании.

«Это политический предвыборный вопрос. Видимо, ему нужно определенное напряжение в отношениях. Это главная причина», - сказал эксперт.

Он считает, что реальные спорные моменты можно урегулировать в рабочем порядке, не прибегая к пересмотру контактов.

Л.ВАРДОМСКИЙ отметил, что в контакты от 19 января т.г. заложены европейские принципы формирования цены на газ и его транзит.

По его мнению, сейчас Украине не имеет смысла настаивать на отмене в контрактах права РФ требовать от Украины выплаты штрафов за не потребленный газ.

«Это вопрос на словах урегулирован. Пока Россия не предпринимает штрафные санкции, и договоренности соблюдаются… Я бы это не трогал в данный момент. Если будут с российской стороны демарши и требования, тогда можно выкатывать встречные требования», - сказал Л.ВАРДОМСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины В.ЮЩЕНКО потребовал от Кабмина принять безотлагательные меры для официального внесения изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена меняется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки – 1,7 дол. За 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.