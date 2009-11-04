«Нафтогаз» планирует завершить реструктуризацию сегодня

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня планирует завершить реструктуризацию обязательств по своим еврооблигациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам.

«По идее, сегодня они должны завершить сделку», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также ведет переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,15 млрд. долл., которую он предлагает провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения – 30 сентября 2009 года.