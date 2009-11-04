Эксперт: Переход на улучшенные бензины может быть отложен

Переход с 1 января 2011 года на улучшенные стандарты качества нефтепродуктов может быть перенесен на более поздний срок.

Такое мнение в интервью корреспонденту УНИАН высказали эксперты в области рынка нефти и нефтепродуктов.

Так, по словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея КУЮНА, для того, чтобы обеспечить необходимый уровень качества топлива в стране, государству необходимо прежде всего четко придерживаться ранее принятых планов.

«Постоянный перенос сроков внедрения ужесточенных стандартов качества приводит к тому, что никто не спешит модернизировать свои заводы или перестраивать технологию, закупать необходимое лабораторное оборудование», - сказал он.

При этом эксперт добавил, что «сегодня велика вероятность того, что намеченный на 1 января 2011 года переход на улучшенные стандарты качества нефтепродуктов будет перенесен, так как реально к этой дате провести необходимые работы по модернизации НПЗ смогут лишь «ЛИНИК» и Одесский НПЗ».

«Если бы позиция государства была жестче, владельцы НПЗ активнее вели бы работы по модернизации», - сказал С.КУЮН.

Как в свою очередь отметил директор ООО «Параллель-М ЛТД» Дмитрий КУЛИК, «в нашей стране отсутствует четкая государственная стратегия развития нефтеперерабатывающей отрасли. Все начинания часто меняющегося руководства страны либо производят половинчатый эффект, либо остаются на этапе нереализованных планов».

По его мнению, чтобы наполнить рынок качественными нефтепродуктами, органы власти должны предпринять следующие действия: услышать и воплотить в жизнь пожелания отечественных переработчиков, связанные с реконструкцией и модернизацией НПЗ, для перехода на европейские стандарты производства; стимулировать переход на евростандарты с помощью дифференцирования акцизного сбора, поощряя таким образом предприятия, которые производят качественный продукт; ни в коем случае не возвращать уже отмененные нормы производства нефтепродуктов, направленные на ухудшение показателей их качества; не допускать работу кустарных производств топлива, которые поставляют на рынок фальсификат.

При этом Д.КУЛИК отметил, что государству необходимо навести порядок в нормативно-правовом поле. «В настоящее время в Украине нет ни одного закона, подзаконного акта, стандарта, инструкций, связанных с нефтепродуктами, в которых не было бы ошибок или противоречий», - сказал он.

Также он добавил, что государственные органы власти «должны контролировать качество реальных нефтепродуктов, а не ксерокопий документов, которые предоставляют на проверку контролерам для замыливания глаз».

По мнению Д.КУЛИКА, в стране также необходимо создать государственный резерв нефтепродуктов, который помог бы снизить зависимость Украины от мирового рынка и дал бы возможность избежать дестабилизации цен.

Напомним, Госпотребстандарт Украины своим приказом №397 от 27 декабря 2007 года внес изменения в ГСТУ 38680-99 «Топливо дизельное. ТУ» и ГСТУ 4063-2001 «Бензины автомобильные. ТУ», согласно которым отечественным НПЗ разрешается производить дизельное топливо с массовой долей серы до 0,5% и бензин – до 0,1% до 1 января 2011 года.