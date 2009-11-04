Соколовский настаивает на пересмотре газовых контрактов

Уполномоченный Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что затягивание пересмотра газовых контрактов приведет к осложнению обеспечение газом украинского потребителя, в связи с чем распространение инфекционных заболеваний может затянуться до весны.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Виктора ЮЩЕНКО.

«Я не врач, но с точки зрения поставки энергии людям, такую вероятность можно прогнозировать», - в частности, сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, к пересмотру газовых контрактов должен быть взаимовыгодный подход со стороны как России, так и Украины.

«Целесообразно достичь взаимовыгодного решения по уменьшению жесткости нормы об объемах российского газа, которые Украина должна отобрать. Во-вторых, стоит пересмотреть вопрос о ценовой политике: как на транзит – в сторону увеличения, так и на газ – в сторону снижения. Чтобы это были экономически обоснованные параметры», - объясняет эксперт.

К тому же, как отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ, стоит привести к симметричному и взаимоприемлемому виду риски и штрафные санкции.

«Ситуация в этом плане выглядит таким образом – нас ожидают максимально возможные, больше, чем где угодно в Европе, штрафные санкции в случае каких-либо нарушений, а на нашего партнера - Россию никаких санкций нельзя наложить», – подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Президент Украины В.Ющенко выдвинул требование в отношении Кабмина принять безотлагательные меры по официальному внесению изменений в газовые контракты с Российской Федерацией от 19 января этого года.

Президент считает необходимым определить оптимальные объемы закупки российского природного газа на 2010 год с учетом реального состояния экономики; установить взаимоприемлемые формулы расчетов цены на газ для Украины и транзитной ставки с учетом договоренностей, достигнутых на уровне президентов обоих государств 12 февраля 2008 года. Кроме того, по мнению главы государства, необходимо урегулировать вопрос симметрии обязательств, рисков и штрафных санкций с учетом практики международного сотрудничества в газовой сфере, а также ключевой роли украинской ГТС в евразийской системе газопроводов.

Справка УНИАН. 19 января ВАТТ «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 дол. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 дол. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

1 сентября с.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что достигла договоренности с российской стороной о том, что «Нафтогаз» будет оплачивать только фактически потребленный объем газа. В частности, на 2010 год прогнозируется импорт 27 млрд. куб. м газа.

2 сентября НАК «Нафтогаз Украины» заявила, что прогнозирует в 2010 году увеличение ставки на транзит российского газа на уровне 57-60% существующего сегодня размера ставки – 1,7 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км. По прогнозам компании, в 2010 году ставка на транзит российского газа будет составлять 2,67-2,72 дол. за 1 тыс. куб. м на 100 км.

В середине октября НАК «Нафтогаз Украины» направил ОАО «Газпром» свои предложения по корректировке отдельных положений газовых соглашений.